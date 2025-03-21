Евродепутат объяснил стремление Словакии участвовать в оборонном проекте ЕС
Масштабный план по перевооружению, продвигаемый Брюсселем, поможет странам блока увеличить свой военный потенциал и тем самым уменьшить военное господство США в Европе, указал «Известиям» депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
«Мы рассчитываем на то, что в рамках оборонного бюджета мы сможем реализовать проекты двойного назначения, которые, помимо своих военных функций, послужат и гражданскому населению Словакии. Так, например, на востоке нашей страны уже строится крупный военный госпиталь, который значительно улучшит медицинскую инфраструктуру всего региона, планируются и другие проекты», — добавил он.
Между тем, политик сожалеет, что обсуждения обороноспособности Европы проходят в атмосфере ярой русофобии.
«Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы блокировать это антироссийское давление и, наоборот, мы стараемся развивать коммуникацию и сотрудничество с Россией, насколько это возможно. Я хочу подчеркнуть, что план по перевооружению не обязывает нас заниматься антироссийской деятельностью», — сказал он.
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