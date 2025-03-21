В центре Праги эвакуировали более 2 тыс. человек после сообщения о минировании

В Праге из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе была прервана церемония вручения наград кинофестиваля One World, проходившая во дворце Люцерна. Об этом 20 марта информирует портал Idnes со ссылкой на очевидцев.

«В четверг вечером в Праге прошла массовая эвакуация из-за сообщений о взрывах бомб в районе Люцерна и на железнодорожной станции Прага-Смихов. Около 2 тыс. человек были вынуждены покинуть дворец в центре мегаполиса. Трамвайное движение в этом районе было прервано», — говорится в материале.

Впоследствии полиция и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств не обнаружили никаких признаков закладки бомб ни в одном из мест, о которых говорилось в анонимном сообщении.

Уточняется, что помимо церемонии вручения наград One World в здании проходил выпускной бал и концерт певицы Катержины Марии Тихи. Посетители этих мероприятий также были вынуждены спешно покинуть дворец.

«Вечером сотрудники пражской полиции расследовали два сообщения о закладке бомб в Люцерне. В обоих местах были проведены пиротехнические проверки, результаты которых оказались отрицательными, <...> и теперь мы будем искать неизвестного информатора», — заявили в чешской полиции.

Представители ведомства также уточнили, что общее количество эвакуированных в центре города может составлять более 3 тыс. человек.

26 января концерт блогера Ивана Золо отменили в Сочи из-за ложных сообщений о минировании. Как сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МВД России по Краснодарскому краю, на место происшествия были направлены наряды полиции для установления деталей инцидента, всех посетителей эвакуировали. Зрители выразили недовольство в связи с отменой концерта, на улице собралось около 100 человек.