Данные об онлайн-переписке и звонках обяжут хранить три года
Компании — организаторы распространения информации (ОРИ) должны будут хранить данные о переговорах и переписке пользователей три года. Речь идет о сведениях о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков и электронных сообщений (их содержимого нововведения не касаются).
Это следует из пакета антимошеннических поправок в законодательство, внесенного в Госдуму правительством и принятого в первом чтении 18 марта. На эти изменения обратили внимание «Известия». В частности, увеличение срока хранения таких метаданных предусматривают поправки в закон «Об информации»: сейчас он обязывает хранить их в течение только одного года.
Продление срока хранения сведений ОРИ с года до трех лет связано с необходимостью улучшить безопасность и защиту пользователей в интернете, отметили в Минцфиры. Увеличение этого срока позволит создать более эффективную систему для расследования и пресечения преступлений, таких как мошенничество, киберпреступность и другие противоправные действия, добавили там.
При этом чиновники не ожидают увеличения затрат для бизнеса, связанных с утроением срока хранения данных: не прогнозируют они и изменений для обычных пользователей.
Хранение больших объемов данных нужно, чтобы анализировать инциденты, произошедшие несколькими годами ранее — мошенники имеют свойства возвращаться к старым схемам обмана, о которых люди уже успели подзабыть, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он согласен, что большие затраты бизнес вряд ли понесет — ведь первоначально системы хранения метаданных уже инсталлировались, их надо расширять, а не создавать с нуля.
Увеличение объемов хранимых данных потребует расширения серверных мощностей или аренды облачных решений, добавил директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Для крупных компаний (соцсети, мессенджеры) это может вылиться в миллионы рублей ежегодно, мелкие платформы могут столкнуться с неподъемными расходами, полагает он.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Оставить разговорчики: данные об онлайн-переписках обяжут хранить три года