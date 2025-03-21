FT узнала о планах США взять под контроль ЗАЭС для добычи редкоземов
США намерены взять под управление Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Украине. Об этом в четверг, 20 марта, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, участвовавших в составлении соглашения с Вашингтоном о редкоземельных элементах и другом сырье, администрация [президента США Дональда] Трампа может попытаться использовать завод для добычи редких и критически важных минералов, которыми обладает Украина», — следует из публикации.
Ранее в этот же день Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому фактически передать США управление украинскими АЭС. Таким образом он предложил помощь Соединенных Штатов в эксплуатации этих станций.
Также 20 марта американский лидер заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время подпишут сделку по добыче полезных ископаемых с Украиной.