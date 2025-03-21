Bloomberg сообщило о задержке Францией и Италией выделения пакета помощи Украине

Франция и Италия задерживают процесс согласования выделения Украине $5,4 млрд сокращенного пакета помощи от Евросоюза (ЕС) для закупки 2 млн артиллерийских снарядов. Об этом 20 марта сообщило Bloomberg.

«В то время как большинство из 27 государств-членов, собравшихся в четверг в Брюсселе, сплотились вокруг выделения критически важного финансирования для военной помощи, Франция и Италия затягивают с обязательствами по конкретным финансовым объемам», — проинформировало агентство.

Высокопоставленный чиновник ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что она по-прежнему стремится, чтобы лидеры подписали хотя бы часть этого плана, обязующего выделить €5 млрд на закупку 2 млн артиллерийских снарядов.

Уточняется, что Италия и другие страны просят предоставить больше технических и финансовых подробностей и заявили, что инициатива всё еще находится в разработке. В то время, как французские дипломаты заявили, что сейчас приоритетом для них является реализация выделенной ЕС части кредитного пакета «Большой семерки» для Киева в размере €18 млрд.

14 марта Euractiv сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Уточнялось, что каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». При этом ЕС будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.