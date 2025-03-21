МИД Эстонии к концу марта перестанет признавать небиометрические загранпаспорта РФ

Эстония с 31 марта перестанет признавать небиометрические заграничные паспорта российских граждан. Об этом в четверг, 20 марта, сообщил МИД республики.

«С 31 марта Эстонская Республика прекратит признание небиометрических заграничных паспортов Российской Федерации. Владельцы видов на жительство из Эстонии и других стран Европейского союза, которые в настоящее время используют небиометрический российский загранпаспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта», — говорится на сайте министерства.

Небиометрические заграничные паспорта, выдаваемые в России, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и представляют различные риски безопасности, утверждает ведомство.

29 декабря 2024 года глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс выразил мнение, что в закрытии границ с РФ нет необходимости, поскольку это не решит проблему безопасности. По его словам, спешить в принятии решения о быстром перекрытии границ в Нарве и Южной Эстонии не стоит, поскольку это может оказать влияние на местных жителей.