Сенатор Кисляк прокомментировал переговорный процесс РФ и США
На будущей встрече представителей РФ и США может быть немало вопросов, которые потребуют проработки, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.
«Я верю в то, что у нас очень сильная команда, и она будет четко и правильно проводить [заданную] линию», — отметил он.
Работа будет проводиться специалистами с нашей, и с американской стороны, и необходимо начинать с того, о чем договорились президенты, подчеркнул сенатор.
24 марта в Эр-Рияде пройдут очередные переговоры между делегациями России и США, посвященные урегулированию конфликта на Украине и реализации Черноморской инициативы. Российскую техническую группу возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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В продолжение разговора: чего будет добиваться Москва на встрече с США в Эр-Рияде