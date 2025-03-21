Венгерский эксперт указал на рост преступности при вступлении Украины в ЕС
Территории всего Евросоюза (ЕС) грозит увеличение числа преступных группировок, если Украина вступит в объединение. Об этом в четверг, 20 марта, заявил венгерский политолог Дьердь Ногради в беседе с газетой Magyar Nemzet.
«После [конфликта] большое количество украинских преступных группировок появится как внутри страны, так и в соседних странах, а после возможного вступления Украины в ЕС — на всей территории Европейского Союза», — сказал он.
Согласно публикации, украинские власти не предпринимают каких-либо действий для борьбы с незаконным оборотом оружия, из-за чего оно попадает в руки преступников.
Ногради отметил, что любой, кто хочет приобрести оружие на территории Украины, может получить его.
Ранее, 2 февраля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что понятия не имеет, куда делись выделенные США $200 млрд на военную помощь. По словам украинского лидера, в Киев не поступило даже половины выделенной помощи. При этом Зеленский заметил, что когда США называют «точной цифрой, которую поддержал конгресс», — $177 млрд, это следует понимать, что Киеву помощь на эту сумму выделялась «не деньгами, а оружием».