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Венгерский эксперт указал на рост преступности при вступлении Украины в ЕС

Политолог Ногради: в ЕС возрастет преступность, если Украина туда вступит
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Территории всего Евросоюза (ЕС) грозит увеличение числа преступных группировок, если Украина вступит в объединение. Об этом в четверг, 20 марта, заявил венгерский политолог Дьердь Ногради в беседе с газетой Magyar Nemzet.

«После [конфликта] большое количество украинских преступных группировок появится как внутри страны, так и в соседних странах, а после возможного вступления Украины в ЕС — на всей территории Европейского Союза», — сказал он.

Согласно публикации, украинские власти не предпринимают каких-либо действий для борьбы с незаконным оборотом оружия, из-за чего оно попадает в руки преступников.

Ногради отметил, что любой, кто хочет приобрести оружие на территории Украины, может получить его.

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