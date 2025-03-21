В Калмыкии нашли мертвым ушедшего из дома несколько дней назад подростка
В Республике Калмыкия ушедший из дома четыре дня назад подросток был найден мертвым. Об этом 20 марта сообщила уполномоченный по правам ребенка в Калмыкии Наталья Чужаева на странице в социальной сети VK.
«Несовершеннолетний, которого разыскивали за причастность к инциденту в селе Садовое, найден мертвым. По информации правоохранительных органов, он совершил суицид. Утром 16 марта подросток покинул дом и скрывался от следствия после того, как его вызвали для дачи показаний по трагическому случаю, произошедшему ранее», — написала она.
Для выяснения всех обстоятельств дела будут проведены соответствующие проверки и экспертизы, добавила спикер.
«Мы оказываем всю возможную помощь. В ближайшее время выезжаю в село Садовое. Приношу глубокие соболезнования родным и близким!» — заключила Чужаева.
6 февраля пропавший в Томске 16-летний подросток был найден мертвым, сообщили представители регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». В поисках, продолжавшихся два дня, приняли участие 110 человек, включая родных пропавшего и добровольцев. Кроме того, было задействовано три кинологических расчета.