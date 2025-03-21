Bild сообщила о необходимости бундесвера привлекать ЧОП для охраны своих объектов
Вооруженные силы (ВС) ФРГ вынуждены привлекать частные охранные предприятия (ЧОП) для охраны своих объектов из-за нехватки кадров. Об этом 20 марта сообщила Bild.
«Они маршируют, стреляют и спят под открытым небом. Но когда дело доходит до охраны собственных казарм, бундесверу приходится прибегать к услугам частной охраны», — заявила газета.
Уточняется, что по всей стране к охране объектов бундесвера привлечены около 2 тыс. сотрудников ЧОП.
«В 2024 году это обошлось налогоплательщикам в колоссальные €666 млн», — говорится в статье.
Bild отметила, что численность военнослужащих в армии ФРГ сократилась с 250 тыс. до 180 тыс. человек за последние 15 лет.
К концу 2024 года бундесвер столкнулся с серьезной нехваткой личного состава, значительным износом инфраструктуры, такой как казармы, и нехваткой боеспособной техники, сообщил 11 марта военный комиссар ФРГ Ева Хегль. Она отметила, что у армии есть очень серьезные проблемы с инфраструктурой, так как «казармы находятся в аварийном состоянии, не хватает боеприпасов, запасных частей и исправной тяжелой военной техники».