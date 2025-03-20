Венесуэла приняла 311 своих мигрантов из Мексики

Венесуэла приняла из Мексики группу из 311 сограждан-мигрантов, вернувшихся в страну в рамках правительственного плана «Возвращение на родину». Об этом в четверг, 20 марта, сообщило издание La Jornada.

Это четвертый рейс, прибывший в республику за I квартал 2025 года. За это время в рамках программы в страну прибыло более 900 репатриантов.

Президент страны Николас Мадуро и другие представители властей Венесуэлы заявляют, что сделают всё возможное для возвращения мигрантов со всего мира, включая 238 венесуэльцев, депортированных Соединенными Штатами в Сальвадор.

В феврале СМИ сообщали, что администрация американского президента Дональда Трампа принимает меры по отмене защиты от депортации для 348 тыс. венесуэльцев.

Экс-президент США Джо Байден во время своего срока значительно расширил программу временной защиты, которая в настоящее время охватывает более 1 млн человек из 17 стран. Некоторые из них находятся в США на протяжении десятилетий, а теперь им может грозить немедленная депортация, если они потеряют свой статус.