СМИ сообщили о планах стран Европы встретится в Париже для обсуждения по Украине
Лидеры ряда стран Европы, в том числе Британии и ФРГ, а также Канады встретятся в Париже на будущей неделе для обсуждения украинского конфликта. Об этом 20 марта сообщило Bloomberg.
«Германия, Италия и Польша будут одними из стран Европейского союза, а также стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и Канада», — проинформировало агентство.
На встрече мировые лидеры планируют обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу.
Газета The Times 16 марта сообщила о том, что союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании рассказали, что премьер-министр страны Кир Стармер заручился поддержкой значительно большего числа государств, готовых предоставить наземные войска.
Днем ранее Стармер сообщил, что военнослужащие стран Запада соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины западными солдатами. Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские государства могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его, в частности, в Киеве, Львове и Одессе.