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Медиалогия подвела итоги 10-го юбилейного исследования «Инфоповод 2024»

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Фото: Медиалогия
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Медиалогия в четверг, 20 марта, подвела итоги 10-го юбилейного исследования «Инфоповод 2024».

Согласно данным на сайте компании, текущем году в конкурсе участвовали инфоповоды шести отраслей — недвижимость, финансы, потребительские товары, ритейл, I и телеком, а также культура. Последнюю категорию включили впервые.

Исследование проводилось в два этапа. В первом раунде аналитики изучали инофополе отраслей и оценивали информационные поводы участников, а на втором этапе происходило формирование шорт-листа из наиболее упомянутых кейсов с самыми высокими показателями МедиаИндекса.

Больше всего интерес СМИ вызвала история панды Катюши из Московского зоопарка. Новости, связанные с ней и ее жизнью, стали одними из наиболее обсуждаемых в минувшем году. Так, МедиаИндекс достиг 225,3 тыс.

Наиболее значимым событием в культуре, ставшей лидером по показателям МедиаИндекса, стала мультимедийная выставка Русского музея в VR/AR погружением в картину «Последний день Помпеи» художника Карла Брюллова. Показатель МедиаИндекс экспозиции превысил 32,9 тыс.

Кроме того, широкий резонанс в культуре вызвал анонс вселенной русских супергероев от «Союзмультфильма» и писателя Сергея Лукьяненко. Их совместный проект набрал МедиаАндекс более 13,6 тыс.

Самым обсуждаемым инфоповодом в сфере финансов стал ребрендинг Тинькофф банка, который в настоящее время носит название Т-Банк. В честь этого организация запустила крупную рекламную кампанию в РФ и за рубежом. МедиаИндекс события превысил 14,6 тыс.

Громким инфоповодом в индустрии потребительских товаров стала презентация новой спортивной формы сборной России по футболу «Жар-птица и Мороз» от Jögel. Домашний комплект спроектирован в красных цветах и посвящен жар-птице в то время, как выездной был вдохновлен морозом. МедиаИндекс достиг 10,7 тыс.

Одним из самых знакомых событий в сфере IT и телекоммуникаций стало достижение нейросети GigaChat, разработанной «Сбером». Модель смогла пройти экзамен высшего медучреждения по направлению «Лечебное дело». Так, нейросеть подтвердила уровень знаний, который необходим для квалификации «врач-лечебник». МедиаИндекс превысил 10,2 тыс.

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5 марта в Москве прошел «Форум в большом городе», организованный VK. Мероприятие объединило более 90 экспертов из сфер спорта, культуры, медиа и бизнеса. Программа включала лекции, пленарные дискуссии и мастер-классы на самые актуальные темы. В общей сложности форум посетили 1,5 тыс. гостей, а трансляцию посмотрели 7,5 млн человек.

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