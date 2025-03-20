Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение сборной РФ перед игрой с Замбией
Нападающий Артем Дзюба, защитник Александр Солдатенков и полузащитник Даниил Фомин покинули расположение сборной России по футболу и не сыграют в товарищеском матче с Замбией 25 марта. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).
«Тренерский штаб национальной команды определил игроков, которые не сыграют с Замбией. Все три футболиста вышли в стартовом составе на <...> товарищеский матч с Гренадой», — говорится на сайте РФС.
Главный тренер сборной Валерий Карпин обосновал изменения в составе тем, что тренерский штаб хотел бы увидеть на поле как можно больше игроков. Он отметил, что в матче против Гренады Солдатенков провел на поле все 90 минут, а Дзюба и Фомин ушли с поля только в середине второго тайма.
«Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата [Российской Премьер-лиги] и кубка страны», — цитирует наставника сайт РФС.
В матче против Гренады днем ранее Дзюба забил свой 31-й гол за национальную команду, став лучшим бомбардиром в ее истории. Россияне разгромили соперника со счетом 5:0, помимо забившего два мяча Дзюбы, точными ударами отметились Фомин и Зелимхан Бакаев.