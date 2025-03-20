За сутки один человек погиб и четыре пострадали при атаках ВСУ по ДНР

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла женщина, еще четыре мирных жителя пострадали. Об этом 20 марта сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, в Горловке при ударе ствольной артиллерии погибла женщина и был тяжело ранен мужчина.

Два других мирных жителя пострадали при сбросе взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских вооруженных формирований на автомобили в поселке Пантелеймоновка и на трассе Горловка – Донецк, уточнил глава ДНР.

«В Курахово при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина. <...> Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атак по Горловке повреждения получили жилое домостроение и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее в этот день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ведут массированный артобстрел Каменки-Днепровской. По его словам, было зафиксировано не менее пяти взрывов. Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться дома.