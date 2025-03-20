Новые игровые комнаты появились в Первомайской детской больнице в ЛНР
Сразу две яркие игровые комнаты появились у юных пациентов Первомайской больницы в Луганской Народной Республике (ЛНР).
В день открытия сказочные герои приглашают поиграть или почитать. Есть возможность посмотреть мультфильм. Всё это — в рамках масштабного благотворительного проекта при поддержке «Народного фронта» и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным Банком «РОССИЯ». Он предусматривает создание в клиниках новых регионов пространств для отдыха и развития детей.
«Всего запланировано открытие 39 детских комнат. Мы идем постепенно. Открывается десятая и одиннадцатая детские комнаты. Оформлены они в соответствии с рекомендациями детских специалистов, используя символы и культуру нашей страны», — сказала директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.
По предварительным подсчетам, проект коснется более 160 тыс. детей — именно столько маленьких пациентов смогут оценить новые комнаты, когда все будут открыты.
5 марта сообщалось, что детская игровая комната открылась в Антрацитовской городской детской больнице в ЛНР.