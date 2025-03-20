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Сечин оценил вклад «Роснефти» в налоговые поступления в бюджет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Роснефть» стала крупнейшим налогоплательщиком РФ по результатам 2024 года, перечислив в бюджет свыше 6,1 трлн рублей. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин, комментирую опубликованный ранее отчет, подготовленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

«„Роснефть“ является крупнейшим налогоплательщиком страны. Объем уплаченных налогов и иных платежей Компании в консолидированный бюджет РФ в 2024 г. превысил 6,1 трлн руб. Это максимальное значение не только в истории компании, но и российского рынка в целом», — отметил Игорь Сечин.

Вместе с тем глава «Роснефти» указал и на объективные трудности, стоящие перед компанией и российским бизнесом в целом.

«Чистая прибыль акционеров компании снизилась к показателю прошлого года в связи с влиянием неденежных факторов, основной из которых — переоценка налоговых обязательств вследствие повышения ставки налога на прибыль до 25% с 2025 г. В соответствии с требованиями МСФО, это привело к пересчету отложенного налога с негативным эффектом на прибыль в 0,24 трлн руб. В то же время эффективная реализация и уточнение параметров развития ряда наших ключевых проектов позволили в разы сократить размер отрицательного эффекта от этих нововведений», — указал Сечин.

Он также отметил иные факторы, повлиявшие на прибыль.

«Дополнительное давление на показатель чистой прибыли оказал существенный рост ключевой ставки. В частности, процентные расходы компании по кредитам и займам в 2024 г. выросли в 1,5 раза. Должен отметить, что Банк России поддерживает в экономике очень высокую реальную процентную ставку: в последние два года она является самой высокой в мире», — резюмировал Сечин.

Также глава «Роснефти» обратил внимание на тот факт, что «Роснефть» по приросту выручки за год далеко опережает большинство международных нефтегазовых компаний. Так выручка Shell за прошлый год обрушилась на 10,3%, Chevron — снизилась на 2%, Exxon — выросла всего на 1,3%, Equinor показала снижение на 4%, а Total — упала на 9,6%.

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