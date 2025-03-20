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Стармер указал на прояснение сроков отправки миротворцев на Украину

Стармер заявил, что сроки отправки миротворцев на Украину становятся понятнее
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Фото: REUTERS/Alastair Grant
dzen
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Сроки отправки европейских миротворцев на Украину становятся всё более понятными после переговоров между США и РФ. Об этом 20 марта заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью британскому телеканалу ITV.

«График становится всё более четким. <…> Если будет достигнута сделка, мы должны быть готовы», — отметил он.

Помимо этого, премьер рассказал о встрече военных стран Запада в Великобритании в тот же день. Как указывает «Газета.Ru», ее темой станет планирование миротворческих операций на Украине с акцентом на безопасность в воздухе и на море.

«Мы двигаемся от концепций к военным планам, и это важный шаг», — подчеркнул Стармер.

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Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова накануне заявила, что размещение на украинской территории иностранных военных сил, в том числе миротворцев, будет рассматриваться как прямое вовлечение этих стран в конфликт.

Газета The Times 16 марта сообщила о том, что союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании рассказали, что Стармер заручился поддержкой значительного числа государств, готовых предоставить наземные войска.

Позднее, 19 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские государства могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его, в частности, в Киеве, Львове и Одессе.

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