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Врач назвал главную опасность «попкорновой болезни»

Врач Тарасенко: в вейпах есть вещества, которые образуют жуткие канцерогены
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Врач-пульмонолог, к. м. н. Иван Тарасенко назвал главную опасность «попкорновой болезни» EVALI.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 20 марта, он сказал, что опасность вейпов заключается в том, что люди не понимают, какие вещества вдыхают в организм. Некоторые считают их безопасными, потому что вейпы имеют вкусные запахи — жвачки или ягод.

«Подвох в том, что изначально электронные сигареты создавались якобы для того, чтобы человек мог безболезненно прекратить табакокурение. Такой маркетинг привел к бесконтрольному потреблению», — отметил Тарасенко.

К осложнениям и проблемам со здоровьем, по словам врача, приводит не только потребление никотина, но также диацетила и глицерина.

«Некоторые вещества безопасны для употребления в пищу, а ингалировать их нельзя. И еще многие считают, что замена горения на парение — к лучшему, но при парении точно так же образуются жуткие канцерогены», — пояснил врач.

Он добавил, что EVALI является одним из проявлений их вредного воздействия. Происходят «страшные интоксикации» в легких, крови, почках и печени.

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Болезнь EVALI является заболеванием, поражающим бронхиолы. В марте первый такой случай выявили у подростка в Томске. Недуг проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол, уточняет «Москва 24».

19 марта пульмонолог Маринэ Гамбарян в беседе с НСН допустила, что реальное число случаев болезни EVALI, вызванной вейпами и электронными сигаретами, может быть выше официальных данных. Дело в том, что дифференциальная диагностика легочных поражений затруднена и основывается лишь на клинических проявлениях и рентгенологической картине. Эксперт подчеркнула потенциальную угрозу жизни от вейпов, кажущихся подросткам безопасными, сообщает 360.ru.

В тот же день врач-эксперт Ольга Уланкина в беседе с RT предупредила, что если EVALI протекает в тяжелой форме, то может привести к дыхательной недостаточности, тогда будет не обойтись без аппарата ИВЛ.

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