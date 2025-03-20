Уголовное дело возбудили после гибели подростка в Приангарье

В Иркутской области 15-летний подросток умер после вдыхания газа из баллончика. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Иркутском районе. По данным правоохранительных органов, компания подростков отдыхала в гостях у одного из товарищей. Ученик девятого класса использовал баллончик хозяйственно-бытового назначения и вдохнул газ. Через некоторое время несовершеннолетнему стало плохо. Он вышел на улицу и потерял сознание. Мальчик скончался до приезда скорой помощи, пишет ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В феврале 12-летний подросток случайно застрелил своего друга из карабина отца в поселке Чунском. Школьник демонстрировал товарищу оружие. Потерпевший погиб на месте.