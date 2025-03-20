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Политолог предрек поражение Украины без помощи США в течение двух недель

Политолог Подберезкин: без помощи США Украина продержится две недели
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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Подберезкин заявил, что без помощи США Украина продержится две недели.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 20 марта, политолог отметил, что пока невозможно спрогнозировать дальнейшие шаги по урегулированию конфликта. На данный момент, по его словам, переговорные позиции «крайне полярны».

«Решается всё на самом деле на поле боя. У Украины остались ресурсы на месяц или два, но не для победы, конечно, даже не для длительного сопротивления, но для защиты, для обороны даже с некоторыми попытками перехода к контрнаступлению», — пояснил Подберезкин.

Он указал на то, что сейчас многое зависит от Соединенных Штатов. Если они прекратят поддержку, то даже с условием помощи Европы ВСУ продержится не больше двух-трех недель, поскольку «критически зависят от Соединенных Штатов» по некоторым образцам вооружения, некоторым видам военной деятельности.

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Ранее 20 марта агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС сообщило, что в Евросоюзе ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований РФ по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, ЕС планирует наращивать расходы на оборону, пытаясь усилить свою роль в переговорах по Украине, отмечает ИА Регнум.

Также лидеры стран ЕС планируют встречу в Брюсселе для обсуждения сложившейся ситуации.

19 марта Еврокомиссия (ЕК) представила план милитаризации ЕС, в который входит долгосрочная стратегия по вооружению Украины. Рассчитан он до 2030 года, уточняет сайт kp.ru.

18 марта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 18 марта по телефону подробно обсудили варианты урегулирования украинского кризиса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры стран не обсуждали привлечение ЕС к переговорам по этому вопросу.

До этого, 14 марта, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT выразил мнение, что Великобритания и страны ЕС заинтересованы в продолжении боевых действий как минимум до 2029 года. К этому времени европейцы планируют провести масштабную программу перевооружения и подготовиться к прямому столкновению с Россией.

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