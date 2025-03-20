Политолог предрек поражение Украины без помощи США в течение двух недель

Руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Подберезкин заявил, что без помощи США Украина продержится две недели.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 20 марта, политолог отметил, что пока невозможно спрогнозировать дальнейшие шаги по урегулированию конфликта. На данный момент, по его словам, переговорные позиции «крайне полярны».

«Решается всё на самом деле на поле боя. У Украины остались ресурсы на месяц или два, но не для победы, конечно, даже не для длительного сопротивления, но для защиты, для обороны даже с некоторыми попытками перехода к контрнаступлению», — пояснил Подберезкин.

Он указал на то, что сейчас многое зависит от Соединенных Штатов. Если они прекратят поддержку, то даже с условием помощи Европы ВСУ продержится не больше двух-трех недель, поскольку «критически зависят от Соединенных Штатов» по некоторым образцам вооружения, некоторым видам военной деятельности.

Ранее 20 марта агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС сообщило, что в Евросоюзе ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований РФ по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, ЕС планирует наращивать расходы на оборону, пытаясь усилить свою роль в переговорах по Украине, отмечает ИА Регнум.

Также лидеры стран ЕС планируют встречу в Брюсселе для обсуждения сложившейся ситуации.

19 марта Еврокомиссия (ЕК) представила план милитаризации ЕС, в который входит долгосрочная стратегия по вооружению Украины. Рассчитан он до 2030 года, уточняет сайт kp.ru.

18 марта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 18 марта по телефону подробно обсудили варианты урегулирования украинского кризиса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры стран не обсуждали привлечение ЕС к переговорам по этому вопросу.

До этого, 14 марта, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT выразил мнение, что Великобритания и страны ЕС заинтересованы в продолжении боевых действий как минимум до 2029 года. К этому времени европейцы планируют провести масштабную программу перевооружения и подготовиться к прямому столкновению с Россией.