Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 540 человек
Из Суджанского района Курской области с момента освобождения Суджи эвакуировали 544 человека. Об этом 20 марта сообщило МЧС России.
«За сутки из Суджанского района перемещены 19 человек. Всего с 12 марта — 544», — указано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в 67 пунктах временного размещения (ПВР) на территории региона сейчас находится свыше 6 тыс. человек. Многих граждан забирают родственники, с которыми у них долгое время не было связи.
«На телефон горячей линии ГУ (Главного управления. — Ред.) МЧС России по Курской области за сутки обратилось более 200 человек. Практически все искали родственников», — рассказали в МЧС.
13 марта российские военные рассказали об эвакуации жителей после освобождения села Казачья Локня. Вывоз проходит в сложных условиях: местность из-за весенней распутицы труднопроходима, а трасса по-прежнему опасна.