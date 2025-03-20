«Остров мечты» за 5 лет подготовил 40 тыс. шоу-программ и привлек более 19 млн посетителей

Московский парк развлечений «Остров мечты» продолжает развиваться и привлекать внимание зрителей из других городов и стран. В 2024 году более 11,1 млн гостей посетили Москву, и каждый третий турист в семейной категории побывал в парке развлечений.

В течение пяти лет парк провел для гостей 40 тыс. шоу-программ и привлек почти 19,6 млн посетителей. Всего туристы прокатились на аттракционах порядка 120 млн раз.

В будущем с появлением новой открытой зоны «Остров мечты» сможет войти в топ-10 крупнейших парков мира.

«Я всегда говорил, что преимущество нашего бизнеса — это сильная управляющая компания. Команда не только поддерживает и развивает «Остров мечты», но и регулярно транслирует свою экспертизу на российском развлекательном рынке. Поэтому в этом году мы приняли решение трансформировать профильные департаменты в самостоятельные бизнес-структуры, которые войдут в новую одноименную холдинговую компанию «Остров мечты», — комментирует Амиран Муцоев, председатель правления холдинговой компании «Остров мечты».

ХК «Остров мечты» станет глобальным оператором индустрии развлечений, работающим в девяти направлениях: управление концертными площадками (Dream Hall), IT-сегмент (Dream Soft), продажи брендированной продукции (Dream Store), анимационная студия собственных шоу (Dream Show), пляжный комплекс Dream Beach Club, Остров экспериментов, образовательно-развлекательные центры, управляющая компания мультимедиаокеанариумом и непосредственно управляющая компания парка развлечений.



В настоящее время «Остров мечты» является крупнейшим парком России и Европы и одним из самых больших в мире. В локации функционируют 10 тематических зон, 49 аттракционов, Dream Game Center площадью 17 тыс. кв.м, концертный зал на 4,5 тыс. мест, летний кинотеатр под открытым небом на 168 мест, крупнейший в стране пляжный клуб городского типа Dream Beach Club площадью 41 тыс. кв.м, а также ландшафтный парк площадью 44 га.

С развитием парка и добавлением новых аттракционов неизбежно возникает проблема ограничения пространства. В связи с этим компания приняла решение расширить тематическую зону «Гонка мечты», чтобы установить в ней новый аттракцион. Длина новой катальной горки составит 300 м, высота — 14 м, а скорость — 50 км/ч. На новом аттракционе будет курсировать поезд с 10 секциями машинок, которые вмещают по два человека.

В зоне городского променада на стадии проектирования находится интерактивный океанариум, который планируется открыть в IV квартале 2026 года.