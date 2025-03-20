Две машины провалились под лед на Байкале
За минувшие сутки две машины провалились под лед на озере Байкал в Иркутской области. Сотрудники МЧС призывают местных жителей быть осторожными.
Инциденты произошли на Малом Море. В связи с резким потеплением ледовая обстановка стала напряженной. Переправа к острову Ольхон работает только в одном направлении, пишет ИА IrkutskMedia.
В Ярославской области 19 марта около 20 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в 25 м от берега реки Волги. Инцидент произошел в результате трещины на ледовом поле. В спасательной операции участвовали 17 человек и семь единиц техники.