В Польше рекомендовали гражданам запастись едой и лекарствами на три дня
Власти Польши призвали граждан подготовиться к трем дням автономного выживания без помощи государственных структур. Об этом 20 марта сообщило агентство PAP со ссылкой на заместителя министра внутренних дел страны Веслава Леснякевича.
По его словам, в кризисной ситуации государство не может в полной мере заменить действия самого гражданина, поэтому каждый должен научиться оказывать собственное сопротивление угрозам.
«Пусть у нас будет запас воды, необходимых лекарств, средств гигиены и санитарии, запас продуктов питания, освещение, которое будет работать без электросети, заряженные внешние аккумуляторы», — отметил Леснякевич, его слова передает портал Bankier.
Замглавы МВД Польши также посоветовал обзавестись транзисторным радиоприемником. Иногда это единственный способ получить информацию, подчеркнул он.
В феврале власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами и лекарствами из-за возможных отключений света на фоне выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ. Отмечалось, что не будет лишним также запастись альтернативными источниками света.