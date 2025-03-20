Во Франции уличили Зеленского в попытке «разыграть спектакль» с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон инсценировали якобы внезапный телефонный звонок из Парижа во время пресс-конференции главы киевского режима. Об этом 20 марта заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Президент Франции позвонил Зеленскому во время онлайн-брифинга последнего днем ранее. Глава киевского режима отказался от разговора и сообщил, что поговорит с Макроном позже.

«Какой зловещий скетч! Зеленский и Макрон инсценируют псевдоимпровизированный телефонный звонок в разгар пресс-конференции [Зеленского], чтобы показать, насколько они близки!» — написал Филиппо в социальной сети X, комментируя видео с эпизодом.

При этом политик отметил, что украинский президент собирается посетить Францию на следующей неделе. По мнению Филиппо, глава киевского режима попытается получить от Парижа очередной пакет финансовой помощи для продолжения военных действий.

«Хватит! Давайте положим конец этому мрачному зрелищу — ни одного евро <…> на Украину!» — призвал лидер французских «Патриотов».

Ранее, 16 марта, Макрон заявил, что европейские государства могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его, в частности, в Киеве, Львове и Одессе. Также он уточнил, что войска стран Европы займутся реализацией программ по подготовке военнослужащих и демонстраций.

6 марта Макрон отметил, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но только тогда, когда для этого наступит подходящий момент, и только при согласии Зеленского.