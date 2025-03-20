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На МАФ-2025 состоится гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»

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Фото: Росконгресс
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25–30 марта в Мурманске пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Он включен в культурную программу Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» (МАФ), который состоится 26–27 марта под девизом «На Севере — жить!». Организатор Форума — Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.

Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров из субъектов Арктической зоны Российской Федерации представит меню региональной аутентичной кухни, в которой используются продукты северных морей и местных производителей.

«Этот фестиваль будет особенным, так как мы расширяем географию участников гастрономического пространства. Свое участие уже подтвердили предприниматели из Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов, Республики Коми, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Саха (Якутия). В меню фестиваля будут как полюбившиеся позиции с хитами фестивалей арктической кухни, так и абсолютные новинки», — отметила заместитель губернатора, министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

В гастрономическом фестивале примут участие порядка 15 предприятий питания из регионов Арктической зоны, кроме того, будет открыта ярмарка сувениров Мурманской области и ледяной бар «Попробуй Север на вкус».

«Мурманская область подарила России такое направление, как арктическая кухня. Мы прошли путь от полной неизвестности до коммерческого успеха, благодаря мощной информационной поддержке с участием местного бизнеса и власти», — подчеркнула автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор гастрономического фестиваля «Вкус Арктики» Екатерина Шаповалова.

В рамках фестиваля будет работать офис Туристского информационного центра Мурманской области, где жители и гости города смогут узнать о популярных туристических программах и приобрести паспорт полярника. На фестивале будет организована Арктическая почта, где все желающие смогут отправить своим близким эксклюзивные памятные открытки.

Гостей фестиваля ждут развлекательная и музыкальная программы, розыгрыши призов. 25 марта площадка на улице Воровского будет работать с 15:00 до 21:00, а 26–30 марта с 11:00 до 21:00.

Организатором фестиваля выступает правительство Мурманской области совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России». Координатор проекта — АНО «Событие51».

Гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» проходит с 2018 года. Мероприятие проводится в формате one-hand-food, оно направлено на привлечение внимания к местной кухне, продуктам питания региональных производителей и дикоросам Заполярья.

Ежегодно фестиваль получает награды на федеральном уровне, среди которых Гран-при Национальной премии в области общественных связей «Серебряный лучник» – Северо-Запад (2023), Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (2022), топ-17 лучших летних гастрономических мероприятий (2022) и многие другие.

VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии — на сайте forumarctica.ru.

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