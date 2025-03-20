В Госдуме объяснили отказ парламента Эстонии поддержать закрытие границы с РФ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил в четверг, 20 марта, почему парламент Эстонии (рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией.

По словам депутата, Эстония является одним из основных рупоров русофобской политики, хотя русские дали им свободу и в прежние времена они выжили только благодаря России.

«Они смотрят, что сегодня Америка начинает крен в сторону России, а как любая страна, которая является не самостоятельной, а управляемой извне, они, естественно, понимают, что завтра что-то произойдет. Завтра две державы могут создать какую-то коалицию, и всем остальным будет очень печально», — отметил политик в беседе с RT.

Он добавил, что таким странам, как Эстония, русофобская политика вернется бумерангом.

«Поэтому, естественно, они считают, что закрывать сейчас границу с Россией не стоит. Надо подождать», — заключил Водолацкий.

Ранее в этот день телерадиокомпания ERR сообщила, что парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией, передает ИА Регнум.

14 депутатов высказались за закрытие границы с РФ, в то время как 61 человек проголосовал против, сообщается на сайте kp.ru. В результате законопроект был отклонен.

До этого, 29 декабря 2024 года, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс выразил мнение, что в закрытии границ с РФ нет необходимости, поскольку это не решит проблему безопасности. По его словам, спешить в принятии решения о быстром перекрытии границ в Нарве и Южной Эстонии не стоит, поскольку это может оказать влияние на местных жителей.