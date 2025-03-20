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Автоэксперт объяснил причину запотевания фар изнутри

Эксперт Родионов: фары могут запотевать из-за нарушения герметичности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Запотевание автомобильной фары говорит о нарушении герметичности детали, что влияет на ее долговечность, приводит к ухудшению качества освещения и снижению видимости, а также увеличивает риск коррозии отражателя и окисления контактов электрических соединений. Об этом рассказал техдиректор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, передает «Российская газета» 20 марта.

Герметичность фары может нарушиться из-за трещин самого корпуса или стекла, деформации или износа уплотнительных резинок. К проникновению воды внутрь детали могут приводить даже мелкие щели и сколы, отметил эксперт.

Фара может запотевать и из-за серьезных перепадов температур снаружи и внутри, поскольку теплый воздух внутри прибора может конденсироваться при охлаждении детали. Также влага внутрь фар может попадать после ее некачественного ремонта. Другой причиной запотевания эксперт назвал засор вентиляционных каналов.

В случае незначительного запотевания специалист посоветовал просушить деталь потоком теплого воздуха с помощью обычного фена (на низкой температуре и расстоянии) или оставить машину под солнцем на несколько часов.

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17 марта автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, что после зимы, когда машина подвергалась воздействию низких температур, влажности и реагентов, необходимо провести процедуру «прожарки» мотора. Процесс «прожарки» двигателя — это длительное интенсивное движение автомобиля на высоких оборотах, что позволяет очистить двигатель от накопившихся загрязнений и отложений, объяснил автоэксперт.

11 марта автоэксперт Александр Сосновский рассказал, что установка в автомобиль поддельного или некачественного масляного фильтра может привести к загрязнению и повышенному износу двигателя внутреннего сгорания. Поддельный фильтр имеет некачественный фильтровальный элемент, который забьется раньше установленного производителем срока и будет пропускать масло с частицами загрязнений напрямую в двигатель, объяснил специалист.

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