Временную поверенную в делах Эстонии в России вызвали в МИД РФ

Временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер была вызвана в Министерство иностранных дел (МИД) РФ из-за осквернения 40 могил советских воинов на кладбище в Таллине. Об этом 20 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[В МИД РФ] заявили, что продолжающееся в этой стране (Эстонии. — Ред.) глумление над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывает самое жесткое осуждение со стороны нашей страны», — сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что варварские нападения на воинский мемориалы в Эстонии и полное безразличие Таллина к восстановлению памятников выглядят особенно цинично в преддверии 80-й годовщины Победы. При этом она отметила, что среди оскверненных захоронений в Таллине были и могилы моряков, занимавшихся разминирование вод Эстонии после нацистской оккупации. Эти люди обеспечили мирную жизнь современным эстонцам, в том числе и тем, кто сейчас ведет русофобскую политику.

«Особенно вызывающе выглядит то, что Таллином цинично проигнорировано мнение мирового сообщества, а оно, кстати говоря, выражено в ежегодно принимаемой резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма», — обратила внимание представитель МИДа.

Ранее, 31 января, российское посольство в Эстонии направило в МИД республики ноту протеста из-за сноса памятника военнослужащим Красной армии на братской могиле в городе Валга. В представительстве охарактеризовали демонтаж мемориала как «новый акт государственного вандализма» эстонских властей против павших воинов.