Первый премьер-министр постсоветской Украины Витольд Фокин умер в возрасте 92 лет
Первый премьер-министр постсоветской Украины Витольд Фокин умер на 93-м году жизни, сообщил 20 марта украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на данные от внучки политика Марии Фокиной.
«Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Ему было 92 года», — указано в Telegram-канале СМИ.
Фокин родился 25 октября 1932 года в Запорожской области. Был работником на шахтах Донбасса, а также Госплана Украинской ССР. В 1991 году он вместе с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком от лица Киева подписывал Беловежское соглашение о ликвидации СССР. В том же году Фокин возглавил правительство Украины. Однако спустя год Верховная рада выразила недоверие кабинету министров, после чего правительство было отправлено в отставку.
С 18 августа по 30 сентября 2020 года политик являлся заместителем представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.