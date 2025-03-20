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Захарова похвалила фильм «Красный шелк» за наглядную историчность

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Фото: НМГ кинопрокат
dzen
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге 20 марта похвалила российско-китайский фильм «Красный шелк» за наглядную историчность, говоря о продаже Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).

По словам Захаровой, КВЖД была главным военно-логистическим звеном СССР, обеспечивающим связи с сопредельными района Китая.

«В отношении железной дороги организовывались регулярные диверсии, провокации при непосредственном участии японцев. Как всё происходило, наглядно показывает в том числе недавно вышедший на экраны российско-китайский художественный фильм «Красный шелк»», — отметила она.

Официальный представитель ведомства подчеркнула, что информацию можно также получить из опубликованных мемуаров иностранных разведчиков, которые тесно сотрудничали в то время с японцами в Харбине.

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Ранее, 10 марта, сообщалось, что кассовые сборы фильма «Красный шелк» побили рекорды, превысив 500 млн рублей.

Главным местом действия кинокартины становится транссибирский экспресс, который везет через всю Россию секретные документы, имеющие особое значение для российско-китайских отношений. Завладеть ими пытаются иностранные разведчики и головорезы под видом обычных пассажиров. Вычислить врага предстоит молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту.

Участие в фильме приняли актеры Милош Бикович, Гоша Куценко, Елена Подкаминская, Ирина Алферова, Глеб Калюжный, а также китайская актриса Чжэн Ханьи.

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