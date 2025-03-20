Россиян предупредили об опасности косметических кремов

Просроченные косметические кремы могут представлять большую опасность для здоровья, так как состав продукта меняется после истечения срока годности. Об этом доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил в четверг, 20 марта.

«В кремах содержатся различные активные ингредиенты, консерванты и стабилизаторы, обеспечивающие эффективность средства. Со временем эти компоненты начинают разлагаться, что приводит к потере эффективности и образованию новых, потенциально опасных соединений», — сказал химик в разговоре с Lenta.Ru.

Дорохов добавил, что в таких продуктах активно размножаются бактерии и грибки, потому что консерванты уже не способны эффективно подавлять их рост. По этой причине использование просроченных косметических средств может приводить к развитию дерматитов, экземы и других воспалительных заболеваний, предупредил эксперт.

Химик отметил, что некоторые косметические средства содержат бензоилпероксид, который эффективен против акне, способствует очищению пор и устранению пигментных пятен благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам.

«Но со временем это вещество может разлагаться, образуя бензол — летучий органический компонент, признанный канцерогеном и способствующий развитию серьезных заболеваний, включая онкологические», — объяснил Дорохов.

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