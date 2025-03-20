Реклама
Прямой эфир
Общество
Кравцов не исключил апробацию оценки за поведение в нескольких регионах
Мир
Ряд стран Евросоюза отвергли план Каллас об оружии для Украины
Мир
Путин подписал указ об отъезде незаконно находящихся в РФ украинцев до 10 сентября
Мир
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Общество
МИЦ «Известия» и телеканал Al Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
Шошоакэ назвала причиной своего недопуска к выборам президента Румынии поддержку Путина
Мир
Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта
Спорт
Тарпищева переизбрали членом МОК
Общество
Четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» продлили арест на два месяца
Мир
В ЕП сообщили о намерении немецкой партии ХДС возобновить поставки газа из РФ
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» в 2025 году пройдет 28 июня
Мир
Молдавский оппозиционер Нестеровский объявлен в международный розыск
Авто
Daewoo Matiz оказался самым популярным подержанным авто в Москве
Политика
Путин подписал закон об организации местного самоуправления в РФ
Общество
В Кургане возбудили дело в отношении местной жительницы за призывы к терроризму
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Общество
В Раздольном Северной Осетии в преддверии 80-летия Победы зажгли Вечный огонь

Россиян предупредили об опасности косметических кремов

Химик Дорохов: просроченные косметические кремы могут быть опасны для здоровья
0
EN
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Просроченные косметические кремы могут представлять большую опасность для здоровья, так как состав продукта меняется после истечения срока годности. Об этом доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил в четверг, 20 марта.

«В кремах содержатся различные активные ингредиенты, консерванты и стабилизаторы, обеспечивающие эффективность средства. Со временем эти компоненты начинают разлагаться, что приводит к потере эффективности и образованию новых, потенциально опасных соединений», — сказал химик в разговоре с Lenta.Ru.

Дорохов добавил, что в таких продуктах активно размножаются бактерии и грибки, потому что консерванты уже не способны эффективно подавлять их рост. По этой причине использование просроченных косметических средств может приводить к развитию дерматитов, экземы и других воспалительных заболеваний, предупредил эксперт.

Химик отметил, что некоторые косметические средства содержат бензоилпероксид, который эффективен против акне, способствует очищению пор и устранению пигментных пятен благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам.

«Но со временем это вещество может разлагаться, образуя бензол — летучий органический компонент, признанный канцерогеном и способствующий развитию серьезных заболеваний, включая онкологические», — объяснил Дорохов.

Лица не уколоть: главные тренды в косметологии 2025 года
Основными помощниками в уходе за кожей станут искусственный интеллект и психодерматология

Ранее в этот день врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова рассказала «Известиям», что с наступлением весны кожа сталкивается с новыми вызовами: перепадами температур, повышенной солнечной активностью, авитаминозом после зимы.

Она отметила важность увлажнения, так как после зимы кожа часто бывает обезвоженной из-за длительного воздействия низких температур и сухого воздуха в помещениях.

Накануне дерматолог и косметолог Александр Быканов рассказал сайту kp.ru о популярных ошибках в диагностике и лечении кожных заболеваний.

Почти каждый десятый человек в мире страдает угревой сыпью. По словам врача, определение диагноза исключительно через внешний осмотр и опрос пациента — золотое правило современной дерматологии, сообщает 360.ru. Сдавать анализы не нужно, заверил медик.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025