Счетная палата оценит влияние ключевой ставки на экономику России

Счетная палата (СП) РФ в текущем году оценит влияние ключевой ставки Центрального банка (ЦБ) на экономику и расходы бюджета страны. Об этом 20 марта сообщил председатель СП Борис Ковальчук.

«В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие, <...> связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию», — заявил он в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

Он уточнил, что с июня 2023-го по декабрь 2024 года ключевая ставка Центробанка выросла в 2,8 раза. По его словам, это влияет на инвестиции в основной капитал. Ковальчук добавил, что ожидается существенное снижение инвестиций в основной капитал, что обусловлено дороговизной кредитов.

При этом председатель СП РФ отметил, что расходы на обслуживание госдолга в законе о бюджете России предусмотрены в объеме 3,2 трлн. Это почти на 1 трлн больше по отношению к предыдущему закону.

«Самое главное — показатели по инфляции, которые прогнозировались, не были выполнены. В январе 2025 года мы тоже видим динамику, которая превышает показатели федерального бюджета с точки зрения инфляционных ожиданий», — заключил Ковальчук.

Главный экономист «Эйлер Аналитические Технологии» Елена Ахмедова поделилась в беседе с «Известиями» 7 марта мнением о том, что до конца 2025 года Центральный банк может снизить ключевую ставку до 19%. По ее словам, на протяжении большей части года показатель будет находиться на текущем уровне.