Tesla объявила масштабный отзыв пикапов Cybertruck

Компания Tesla отзывает почти все электрические пикапы Cybertruck, проданные в США с момента выхода модели. В сервисной кампании участвуют 46,1 тыс. автомобилей, сообщает Reuters 20 марта. Причиной отзыва стал риск того, что кузовная панель пикапа может оторваться во время движения и привести к ДТП, заявили в национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Представители Tesla сообщили, что компании известно о 151 гарантийной претензии, потенциально связанной с отзывом, однако информации о ДТП или о случаях с травмами не поступало. В компании предполагают, что дефект имеет только 1% от всех электропикапов, проданных с 13 ноября 2023 по 27 февраля 2025 года.

Как уточняет Carscoops, речь идет о кузовной панели из нержавеющей стали, которая идет от кромки лобового стекла через стойку, через изогнутую часть крыши и тянется до окончания верхней части задней двери. В определенном месте используется клей, который уязвим к охрупчиванию под воздействием окружающей среды. Чтобы исправить проблему, специалисты Tesla заменят клей на другой и дополнительно усилят соединение механически.

Всего Tesla Cybertruck становился участником восьми отзывных кампаний с момента дебюта на рынке в 2023 году. Большинство проблем решались обновлением программного обеспечения.

Ранее в этот день сообщалось, что организаторы международного автосалона в канадском Ванкувере исключили Tesla из списка участников, хотя электрокары марки уже находились в выставочном зале. Устроители мотор-шоу объяснили отказ требованиями безопасности.