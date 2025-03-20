Реклама
Прямой эфир
Общество
Кравцов не исключил апробацию оценки за поведение в нескольких регионах
Мир
Ряд стран Евросоюза отвергли план Каллас об оружии для Украины
Мир
Путин подписал указ об отъезде незаконно находящихся в РФ украинцев до 10 сентября
Мир
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Общество
МИЦ «Известия» и телеканал Al Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
Шошоакэ назвала причиной своего недопуска к выборам президента Румынии поддержку Путина
Мир
Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта
Спорт
Тарпищева переизбрали членом МОК
Общество
Четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» продлили арест на два месяца
Мир
В ЕП сообщили о намерении немецкой партии ХДС возобновить поставки газа из РФ
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» в 2025 году пройдет 28 июня
Мир
Молдавский оппозиционер Нестеровский объявлен в международный розыск
Авто
Daewoo Matiz оказался самым популярным подержанным авто в Москве
Политика
Путин подписал закон об организации местного самоуправления в РФ
Общество
В Кургане возбудили дело в отношении местной жительницы за призывы к терроризму
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Общество
В Раздольном Северной Осетии в преддверии 80-летия Победы зажгли Вечный огонь

Tesla объявила масштабный отзыв пикапов Cybertruck

0
EN
Фото: Global Look Press/Jimin Kim
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Компания Tesla отзывает почти все электрические пикапы Cybertruck, проданные в США с момента выхода модели. В сервисной кампании участвуют 46,1 тыс. автомобилей, сообщает Reuters 20 марта. Причиной отзыва стал риск того, что кузовная панель пикапа может оторваться во время движения и привести к ДТП, заявили в национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Представители Tesla сообщили, что компании известно о 151 гарантийной претензии, потенциально связанной с отзывом, однако информации о ДТП или о случаях с травмами не поступало. В компании предполагают, что дефект имеет только 1% от всех электропикапов, проданных с 13 ноября 2023 по 27 февраля 2025 года.

Как уточняет Carscoops, речь идет о кузовной панели из нержавеющей стали, которая идет от кромки лобового стекла через стойку, через изогнутую часть крыши и тянется до окончания верхней части задней двери. В определенном месте используется клей, который уязвим к охрупчиванию под воздействием окружающей среды. Чтобы исправить проблему, специалисты Tesla заменят клей на другой и дополнительно усилят соединение механически.

Кристально чист: россиянам запретят использовать замерзающий антифриз
В Минэнерго разработали новые требования к охлаждающим жидкостям и маслам

Всего Tesla Cybertruck становился участником восьми отзывных кампаний с момента дебюта на рынке в 2023 году. Большинство проблем решались обновлением программного обеспечения.

Ранее в этот день сообщалось, что организаторы международного автосалона в канадском Ванкувере исключили Tesla из списка участников, хотя электрокары марки уже находились в выставочном зале. Устроители мотор-шоу объяснили отказ требованиями безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025