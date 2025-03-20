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В Раздольном Северной Осетии в преддверии 80-летия Победы зажгли Вечный огонь
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В Раздольном Северной Осетии в преддверии 80-летия Победы зажгли Вечный огонь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Республике Северная Осетия, селе Раздольное, к 80-летию победы в Великой Отечественной войне зажгли Вечный огонь. Торжественная церемония «Храним огонь Победы» прошла 20 марта.

«В годы Великой Отечественной войны село Раздольное оказалось в зоне проведения Моздок-Малгобекской оборонительной операции в ходе битвы за Кавказ. Советская армия отражала наступления немецких войск, препятствуя их прорыву в нефтяные регионы. Под стенами Моздока и по направлению к Раздольному шли ожесточенные бои», — рассказал ведущий.

Как отметил член комитета Государственной думы (ГД) по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артур Таймазов, проект «Храним огонь Победы» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия».

«Этот Вечный огонь символизирует мужество всех наших воинов, которые ценой своей жизни защитили всю нашу страну. Это великая история, которую должны помнить наши младшие. Это великие подвиги наших старших», — подчеркнул Таймазов.

На мероприятии также выступили глава республики Сергей Меняйло, руководители региональных предприятий «Газпрома» и Моздокского района. Право зажжения огня было предоставлено Таймазову, а также почетному жителю Раздольного, бывшей учительнице, представителю волонтерского движения «Быть добру» Вере Распутней и юнармейцу Олегу Дигурко.

После торжественного зажжения Вечного огня почетные гости мероприятия и жители Раздольного возложили к нему цветы.

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В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи «Известий» времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве.

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