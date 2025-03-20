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Молдавский оппозиционер Нестеровский объявлен в международный розыск

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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Приговоренного к 12 годам лишения свободы молдавского оппозиционера, депутата, одного из лидеров партии «Возрождение» Александра Нестеровского объявили в международный розыск. Об этом сообщает 20 марта агентство IPN.

«Эту информацию агентству IPN подтвердил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну», — говорится на сайте СМИ.

Суд над Нестеровским состоялся накануне, 19 марта. Прокурор в Кишиневе просил для депутата наказание в виде 10 лет и девяти месяцев лишения свободы. Нестеровский признан виновным в «пассивной коррупции, а также в принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы». Депутатской неприкосновенности он был лишен еще в 2023 году.

«Заседание суда состоялось в отсутствие Нестеровского. Полиция должна была арестовать и доставить его в тюрьму для отбывания наказания. Однако депутата найти не удалось», — добавляет агентство.

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26 февраля депутат парламента Молдавии, вице-председатель блока оппозиционных партий «Победа» Марина Таубер направила обращение лидеру департамента государственной эффективности США (DOGE), предпринимателю Илону Маску с просьбой обнародовать информацию о том, кто в республике получал средства от американского Агентства по международному развитию (USAID).

Таубер рассказала, что она и другие участники оппозиции обеспокоены тем фактом, что в страну годами поступали десятки миллионов долларов.

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