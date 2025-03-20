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В ЕП сообщили о намерении немецкой партии ХДС возобновить поставки газа из РФ

ЕП: немецкая партия ХДС уже задумывается о возобновлении поставок газа из РФ
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Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
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Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС) думает возобновить поставки российского газа. Об этом заявила председатель подкомитета Европарламента (ЕП) по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью телеканалу Welt, опубликованном на Youtube-канале издания.

«Я знаю, что в ХДС уже посматривают в сторону России, а именно, чтобы снова на долгосрочную перспективу поставлять российский газ», — отметила депутат.

По словам Штрак-Циммерман, это препятствует потенциальному достижению ФРГ энергетической независимости от РФ, добавила «Газета.ru».

Вот тебе и газ: из-за роста цен ФРГ потеряла четверть объемов химпроизводства
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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков 4 марта рассказал «Известиям», что Германия столкнулась с серьезными экономическими трудностями из-за энергетического кризиса, который усугубился после сокращения поставок российского газа в 2022 году. По его словам, многие отрасли немецкой экономики, включая химическую промышленность и производство азотных удобрений, оказались в сложной ситуации.

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