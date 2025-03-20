Что подарить на крестины: лучшие идеи подарков для мальчика, девочки и взрослого

Таинство крещения — большой праздник и один из важных этапов жизни для каждого христианина. Обычно к торжеству готовятся заранее: выбирают церковь, священника, крестных и такие необходимые атрибуты как крестик и крестильную рубашку. После совершения обряда родственники собираются за праздничным столом. Именно это домашнее торжество, проводимое в день крещения, и называется крестинами. «Известия» рассказывают, как правильно организовать праздник и что подарить на крещение мальчику или девочке.

В чем суть крещения

В христианстве крещение считается одним из важнейших таинств. Традиционно оно сопровождается ритуальным омовением в воде, которое проводит священник в церкви. Таким образом человек очищается от первородного греха и становится полноправным христианином.

Традиция имеет древнюю историю. Упоминания о ней можно встретить в текстах Ветхого Завета. Согласно Священному писанию, крещение в реке Иордан совершал пророк Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель, а впоследствии и Иисус Христос, хотя, согласно христианскому учению, он был безгрешен.

По церковному обычаю крещение совершается на 40-й день после рождения. В исключительных случаях, например если ребенок родился болезненным и слабым, таинство совершают и раньше. Однако мать ребенка не присутствует в храме, поскольку очистительную молитву после родов начинают читать только с 40 дня после рождения младенца.

А вот присутствие крестных на крещении обязательно. Именно они отрекаются от сатаны за малыша и принимают его из рук священника после омовения в купели. Фактически крестные становятся вторыми родителями ребенка, они несут ответственность за его духовную жизнь и отвечают за чадо перед Богом. Также крестные первыми дарят подарки своим крестникам — на крестины, день рождения и именины.

Что подарить мальчику на крестины

Главный восприемник у мальчика — крестный отец. Поэтому, как правило, ему полагается купить нательный крестик для ребенка. Дополнительно можно приобрести кулон с Ангелом-Хранителем, Архангелом Михаилом, образ с ликом Спасителя или Николая Чудотворца. А если ребенок часто болеет или родился с каким-либо заболеванием, — Пантелеймона Целителя, который считается защитником от разных недугов.

Другим ценным подарком будет серебряная ложечка или погремушка. К слову, крестик для ребенка тоже лучше выбирать серебряный. Серебро — это не только гипоаллергенный материал, который обладает обеззараживающими свойствами, но и важный элемент религиозной культуры. Недаром после рождения Иисуса волхвы принесли ему дары, среди которых были изделия из серебра, а при Святом Причастии используют потиры — специальные чаши, выполненные из этого метала.

В качестве других подарков можно рассмотреть детскую Библию, иллюстрированные книги о жизни Христа, инвестиционные монеты из драгоценных металлов или накопительный счет в банке. Независимо от возраста мальчику также всегда пригодятся вещи на вырост, развивающие игры и игрушки. Полезны будут и бытовые приборы, которые облегчат родителям уход за ребенком.

Что подарить на крестины девочке

У девочки духовный восприемник — женщина. Но есть расхожие мнения, должна ли крестная дарить крестик крестнице. По обычаю она приобретает полотенце (крыжму) и крестильную одежду, а крестный — нательный крестик. Хотя строгого правила на этот счет нет. Часто крестик мальчику приобретает крестный, а девочке — крестная. Приобрести его по договоренности могут и другие родственники.

Также желательно приобрести икону, на которой изображена небесная покровительница девочки, или образ Богородицы. В дополнение можно преподнести серебряную или золотую цепочку, подвеску, а девочкам постарше — серьги или православное кольцо. Впрочем, любые ювелирные украшения будут хорошим подарком и долгосрочной инвестицией на будущее.

Если размер изделия позволяет, на нем можно сделать гравировку, которая спустя многие годы будет напоминать о дарителе. Отличным подарком также станут красивая шкатулка для хранения крестильных принадлежностей и свидетельства о крещении, набор для изготовления слепка ручек и ножек, фотоальбом, средства гигиены и мягкие игрушки. Взрослые дети, наверняка, обрадуются модным вещам, косметическим и шоколадным наборам.

Дарят ли подарки взрослым на крестины

Бывает и так, что некоторые приходят к Богу и принимают крещение уже в зрелом возрасте. Они сами несут за себя ответственность, поэтому крестных у них не бывает. Хотя церковь не запрещает иметь духовных наставников. Обычно с этим серьезным шагом новообращенных христиан поздравляют друзья и близкие.

Традиционно на такие события дарят церковную литературу, домашние иконостасы, иконы, образы с небесным покровителем, особенно если при крещении человек взял имя святого, которого церковь чтит в этот день. В дополнение можно преподнести цветы, конфеты, мед и другие универсальные подарки, за исключением крепкого алкоголя.

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