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На Украине заявили о возможном дефиците водителей маршруток из-за мобилизации

ТСН: с 1 апреля на Украине может начаться дефицит водителей маршруток
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Фото: AP/Efrem Lukatsky
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С 1 апреля на Украине может начаться дефицит водителей междугородных маршрутов в связи с потерей брони от мобилизации. Об этом 20 марта заявил председатель Всеукраинского объединения пассажирских перевозок Игорь Житинский.

«Водители, обслуживающие внутренние рейсы по Украине, не могут быть все забронированы, потому что экономика внутренних рейсов не позволяет им официально платить зарплату в 20 тыс. гривен», — передает его слова украинский телеканал ТСН.

Он уточнил, что именно этот уровень оплаты труда является обязательным условием для брони сотрудников от мобилизации. Ситуация складывается так, что после 1 апреля некоторые города останутся без водителей маршрутов, добавил Житинский. По его словам, только 30–40% транспортных перевозчиков Украины имеют возможность бронировать своих водителей.

Житинский также отметил, что в более выгодном положении находятся международные перевозчики. Они не возят льготников и стоимость проездных билетов дороже, поэтому у них есть шанс получить бронь.

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Ранее, 3 февраля, украинский военнопленный Олег Данилов рассказал, что рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат насильственно мобилизованные. По его словам, он был не годен к службе, но в 48 лет, несмотря на все свои заболевания, «стал годен». Его распределили в танковую бригаду и через пять дней отправили на передовую.

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