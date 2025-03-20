Посол РФ положительно оценил соглашение между МИЦ «Известия» и Al Mayadeen

Посол России в Ливане Александр Рудаков 20 марта назвал соглашение о сотрудничестве между Мультимедийным информационным центром (МИЦ) «Известия» и ливанской медиасетью Al Mayadeen «очень полезным событием».

По словам Рудакова, любое взаимодействие в сфере журналистики и обмена информацией очень важно, потому что оно открывает возможности для влияния на народы обеих стран.

«Учитывая ту информацию, которую мы даем, и ту информацию, которую дает канал Al Mayadeen, и их, скажем, лозунг или основной движитель «Действительность превыше всего», безусловно, это очень полезное событие как для нашей страны, как для холдинга «Известия», так и для непосредственно канала Al Mayadeen», — сказал посол корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

Ранее в этот день МИЦ «Известия» заключил соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих СМИ Ближневосточного региона — Al Mayadeen. Подписи под документом поставили генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин и председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джиддо.

В рамках церемонии МИЦ подарил Al Mayadeen выпуски газеты «Известия» от 10 ноября (по-старому стилю) 1917 года, где был опубликован знаковый для арабов договор Сайкса-Пико о разделе азиатских владений Османской империи, и от 5 августа 1944 года, где было опубликовано сообщение об установлении дипломатических отношений между СССР и Ливанской Республикой.