Патрушев рассказал об уникальной российской платформе «Северный полюс»

Росгидромету нужно активно взаимодействовать с другими ведомствами и развивать собственную научно-техническую базу для более эффективного прогнозирования природных катаклизмов. Об этом 20 марта заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев во время подведения итогов работы службы в 2024 году.

Он отметил, что у Росгидромета запланированы совместные проекты с Минобороны, МЧС, Минстроем и Росавиацией. При этом Патрушев подчеркнул, что службе необходима динамичная цифровизация для упрощения взаимодействия ведомств — в частности, он поручил ускорить работы по созданию единой платформы отраслевых сервисов, запуск которой ранее был запланирован к 2030 году.

«Понимаю, что задача нелинейная, действительно глобальная, но считаю, что все-таки так затягивать нельзя. [Глава Росгидромета] Игорь Анатольевич [Шумаков], надо искать вариант и сделать платформу быстрее», — поручил вице-премьер.

Помимо этого, Патрушев подчеркнул необходимость развития методов наблюдения за природой на отечественной технической базе. В качестве удачного примера он привел российскую ледостойкую платформу «Северный полюс», не имеющую аналогов в мире. Она позволяет ученым исследовать ранее неизведанные территории за полярным кругом и сейчас принимает на борту уже вторую по счету дрейфующую антарктическую экспедицию.

Ранее, в январе, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Арктика является полигоном будущего, где Россия обладает глобальным преимуществом. Он отметил, что страна должна быть сверхсильной в регионе для защиты своих национальных интересов.