Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов поставил на контроль строительство нового здания штаба Каспийской флотилии
Происшествия
Порядка 30 домов повреждены в Энгельсе в результате атаки БПЛА
Спорт
Фетисов назвал идею игры сборных КХЛ и НХЛ продуманным шагом Путина
Мир
Трамп указал на необходимость поддерживать отношения с РФ
Общество
МИЦ «Известия» и телеканал Al Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
Шошоакэ назвала причиной своего недопуска к выборам президента Румынии поддержку Путина
Армия
ВС РФ нанесли удар по воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ
Общество
Жителя Бердянска приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену
Общество
Четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» продлили арест на два месяца
Авто
В России спрогнозировали падение продаж новых автомобилей
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» в 2025 году пройдет 28 июня
Мир
Путин поддержал усилия руководства Сирии по скорейшей стабилизации обстановки в стране
Общество
Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%
Мир
Еврокомиссия перевела Украине очередной транш помощи в размере €1 млрд
Мир
В Роспотребнадзоре исключили распространение лихорадки Оропуш в России
Общество
В СК РФ зафиксировали доказательства атаки дронов ВСУ по жилью в Курской области
Армия
ВСУ потеряли на белгородском направлении четыре танка и 19 бронемашин

Патрушев рассказал об уникальной российской платформе «Северный полюс»

0
EN
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Росгидромету нужно активно взаимодействовать с другими ведомствами и развивать собственную научно-техническую базу для более эффективного прогнозирования природных катаклизмов. Об этом 20 марта заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев во время подведения итогов работы службы в 2024 году.

Он отметил, что у Росгидромета запланированы совместные проекты с Минобороны, МЧС, Минстроем и Росавиацией. При этом Патрушев подчеркнул, что службе необходима динамичная цифровизация для упрощения взаимодействия ведомств — в частности, он поручил ускорить работы по созданию единой платформы отраслевых сервисов, запуск которой ранее был запланирован к 2030 году.

«Понимаю, что задача нелинейная, действительно глобальная, но считаю, что все-таки так затягивать нельзя. [Глава Росгидромета] Игорь Анатольевич [Шумаков], надо искать вариант и сделать платформу быстрее», — поручил вице-премьер.

Помимо этого, Патрушев подчеркнул необходимость развития методов наблюдения за природой на отечественной технической базе. В качестве удачного примера он привел российскую ледостойкую платформу «Северный полюс», не имеющую аналогов в мире. Она позволяет ученым исследовать ранее неизведанные территории за полярным кругом и сейчас принимает на борту уже вторую по счету дрейфующую антарктическую экспедицию.

Подлед нормальный: подводные роботы-планеры будут изучать Арктику
Какие машины нужны для исследования Северного Ледовитого океана и обеспечения безопасности Севморпути

Ранее, в январе, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Арктика является полигоном будущего, где Россия обладает глобальным преимуществом. Он отметил, что страна должна быть сверхсильной в регионе для защиты своих национальных интересов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025