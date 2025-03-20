Бойцы рассказали, как переодетый в бабушку боевик ВСУ пытался выехать из Суджи

Бойцы рассказали, как переодетый в бабушку боевик ВСУ пытался выехать из Суджи

2025-03-20T15:01:10+03:00

2025-03-20T15:01:28+03:00

2025-03-20T15:01:28+03:00

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