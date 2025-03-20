В Турции за «провокационные» посты в поддержку Имамоглу задержали 37 человек

Власти Турции задержали 37 человек за «провокационные» посты в социальных сетях, связанные с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, стремясь подавить массовые протесты против его заключения под стражу, сообщает агентство Reuters.

Имамоглу был задержан в среду, 19 марта, по обвинению в коррупции.

МВД Турции обнаружило более 260 аккаунтов, в том числе 62 за рубежом, размещавших «провокационные посты, подстрекающие к преступности и ненависти». По данным ведомства, в течение 24 часов после задержания Имамоглу в соцсети Х (бывш.Twitter) было опубликовано 18,6 млн сообщений о нем.

Кроме того, власти Турции ввели запрет на проведение демонстраций, закрыли некоторые дороги и ограничили доступ к социальным сетям. Также был наложен арест на строительную компанию, в которой Имамоглу является совладельцем.

«Люди снова дадут свой ответ. <…> Как вы видели вчера, все вышли на улицы. Все на площадях. Народ на площадях, и избирательные урны будут результатом этого. Я говорю: праведный победит», — заявил один из сторонников мэра Стамбула Юсуф Демирчи.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечает, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

19 марта оппозиционный лидер и глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции 23 марта на акции протеста в поддержку Имамоглу. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в Стамбуле массовых политических акций.