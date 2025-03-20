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В Турции за «провокационные» посты в поддержку Имамоглу задержали 37 человек

Reuters: в Турции за посты в поддержку Имамоглу задержали 37 человек
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Власти Турции задержали 37 человек за «провокационные» посты в социальных сетях, связанные с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, стремясь подавить массовые протесты против его заключения под стражу, сообщает агентство Reuters.

Имамоглу был задержан в среду, 19 марта, по обвинению в коррупции.

МВД Турции обнаружило более 260 аккаунтов, в том числе 62 за рубежом, размещавших «провокационные посты, подстрекающие к преступности и ненависти». По данным ведомства, в течение 24 часов после задержания Имамоглу в соцсети Х (бывш.Twitter) было опубликовано 18,6 млн сообщений о нем.

Кроме того, власти Турции ввели запрет на проведение демонстраций, закрыли некоторые дороги и ограничили доступ к социальным сетям. Также был наложен арест на строительную компанию, в которой Имамоглу является совладельцем.

«Люди снова дадут свой ответ. <…> Как вы видели вчера, все вышли на улицы. Все на площадях. Народ на площадях, и избирательные урны будут результатом этого. Я говорю: праведный победит», — заявил один из сторонников мэра Стамбула Юсуф Демирчи.

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Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечает, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

19 марта оппозиционный лидер и глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции 23 марта на акции протеста в поддержку Имамоглу. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в Стамбуле массовых политических акций.

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