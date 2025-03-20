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В СК РФ зафиксировали доказательства атаки дронов ВСУ по жилью в Курской области
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В СК РФ зафиксировали доказательства атаки дронов ВСУ по жилью в Курской области

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет (СК) России зафиксировал доказательства прицельной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой массив в Курской области 19 марта. Об этом 20 марта сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следователями СК РФ зафиксированы очередные факты целенаправленной атаки объектов гражданской инфраструктуры со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.)», — цитируют ее в Telegram-канале СК России.

Уточняется, что расследование было проведено по уголовному делу о совершении террористического акта против мирного населения региона (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Установлено, что 19 марта боевики ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой массив, расположенный в селе Мокрушино Беловского района области. На момент совершения атаки там находились мирные жители. В результате пострадали два человека.

По словам Петренко, на текущий момент проводятся работы с пострадавшими, доставленными в больницу для оказания помощи. Детали происшествия устанавливаются.

«В ходе предварительного следствия будут привлечены к ответственности все представители ВФУ, причастные к совершению данного преступления», — уточнила официальный представитель СК.

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Накануне FPV-дрон ВСУ атаковал здание хомутовской центральной районной больницы в Курской области. В результате атаки нет пострадавших, повреждены фасад здания и остекление первого и второго этажей.

18 марта врио главы региона Александр Хинштейн сообщил об ударе украинского дрона по зданию школы. Из-за этого на территории образовательного учреждения произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет.

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