Две пенсионерки пострадали в ДТП в Липецке
Крупное ДТП произошло на улице Циолковского в Липецке. Пострадали 64-летняя и 85-летняя женщины. Одной из них потребовалась госпитализация.
Как пишет GOROD48 со ссылкой на Госавтоинспекцию, обе пострадавшие — пассажирки отечественного автомобиля Lada Largus. Он столкнулся с автомобилем Skoda. От удара Lada вылетела на обочину.
Причины случившегося устанавливаются.
Ранее, 11 марта, сообщалось, что в центре Липецка водитель такси наехал на ногу своей 19-летней пассажирке. Пострадавшую госпитализировали. Девушка выходила из салона автомобиля, в то время как таксист начал движение.