Лучшие породы собак для жизни в квартире: что нужно учесть при выборе питомца

Собаки считаются самыми социальными среди домашних питомцев. Они живут рядом с человеком более 30 тыс. лет. За это время потомки волков «эволюционировали» в несколько сотен пород, существенно отличающихся по размерам, внешнему виду и темпераменту. Каким из них отдать предпочтение, выбирая питомца для квартирного содержания, рассказываем в материале «Известий».

Как выбрать собаку для квартиры — что нужно учесть

Городская жизнь накладывает свой отпечаток на выбор породы собаки для квартирного содержания. Будущему владельцу потребуется учесть не только собственные симпатии, но и темперамент, характер, габариты питомца.

Одним из ключевых критериев является соответствие размера животного площади квартиры. Маленькие породы легче адаптируются к жизни в ограниченном пространстве, тогда как крупным необходимо больше места. Важно учитывать не только параметры щенка, но и габариты взрослого пса.

Второй важный критерий — это темперамент породы. Энергичным людям, ведущим подвижный образ жизни, подойдут собаки охотничьих, сторожевых пород, которые требуют регулярных физических нагрузок. Тем, кто предпочитает более размеренный ритм, стоит обратить внимание на декоративных питомцев, не нуждающихся в интенсивных тренировках и длительных прогулках.

При наличии в доме маленьких детей или других животных важно выбирать породу, известную своим дружелюбным и неконфликтным характером.

Еще один критерий — склонность собаки к лаю. Некоторые породы обладают более выраженной голосовой активностью, что может стать проблемой в многоквартирных домах.

Финансовая составляющая играет роль как на этапе приобретения щенка, так и в дальнейшем содержании. Расходы на питание, игрушки, уходовые процедуры, ветеринарное обслуживание и прививки должны быть заранее просчитаны, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Также придется принять во внимание требования российского законодательства. Одним из ключевых документов, регулирующих вопросы содержания домашних животных в многоквартирных домах, является Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». В нем говорится, что предельное количество питомцев зависит от способности владельца обеспечить им надлежащие условия, соответствующие ветеринарным требованиям и санитарным нормам. Документ также запрещает самовыгул животных, возлагая на владельцев полную ответственность за их поведение.

Дополнительно подчеркивается необходимость обеспечения безопасности окружающих, защиты чужого имущества и соблюдения правил выгула. В частности, владельцам потенциально опасных пород, перечень которых утвержден правительством, предписано использовать поводок и намордник.

Регулирование содержания собак в квартирах также затрагивает Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он обязывает владельцев домашних животных утилизировать отходы жизнедеятельности питомцев и не допускать распространения инфекций. Владелец несет ответственность за здоровье животного, поскольку болезни питомцев могут представлять угрозу для людей.

Важно учитывать, что в разных субъектах России действуют свои ограничения и правила, регулирующие количество и условия содержания собак в многоквартирных домах.

Собаки мелких пород: характер и особенности

К мелким относятся породы собак, когда вес взрослого животного не превышает 10 кг, а рост — 45 см в холке.

Миниатюрные породы отлично адаптируются к жизни в ограниченном пространстве, легко уживаются с хозяевами, им не требуются изнурительные прогулки. Однако даже небольшие питомцы нуждаются в правильном воспитании и внимательном уходе.

Среди наиболее подходящих для жизни в квартире пород можно выделить аффенпинчеров, бишонов фризе и бордер-терьеров. Эти собаки отличаются дружелюбным характером, хорошо поддаются дрессировке. Кроме того, бишоны фризе идеально подойдут людям, склонным к аллергии, так как их шерсть практически не линяет и не имеет запаха.

Йоркширские и джек-рассел терьеры подойдут для активных хозяев, готовых уделять время тренировкам и прогулкам. Но следует учесть, что джек-рассел — охотничья порода для опытных собаководов, понимающих ее особенности. Таким животным требуются хорошая физическая нагрузка и достаточно строгое воспитание.

Китайская хохлатая собака крайне общительна, она нуждается во внимании, что делает ее не лучшим вариантом для занятых людей. Левретки, наоборот, отличаются спокойным характером и преданностью. Мальтийские болонки и мопсы славятся дружелюбным нравом, однако последние склонны к ожирению, поэтому их рацион придется тщательно контролировать.

Померанский шпиц популярен благодаря своему яркому внешнему виду и общительному характеру, но его воспитание требует терпения. Еще одна востребованная порода из числа декоративных — чихуахуа, однако их чувствительная психика нуждается в бережном отношении. Ши-тцу — отличный выбор для семей с детьми, так как они не проявляют агрессии и легко адаптируются к разным условиям.

Собаки средних пород: характер и особенности

Если квартира позволяет завести питомца покрупнее, стоит рассмотреть собаку средней породы. К этой категории относятся животные, чей вес не превышает 25 кг, а рост — от 30 до 60 см. Представители этих пород могут жить как в квартире, так и на улице. Они обладают более выраженными охранными и компаньонскими качествами, активны и требуют регулярного выгула.

Среди спокойных пород выделяются английские бульдоги — они ленивы, не нуждаются в длительных прогулках, но склонны к перееданию и требуют контроля веса. Басенджи привлекают тем, что не умеют лаять, однако плохо переносят одиночество.

Для активных владельцев хорошим выбором станет бордер-колли — одна из самых умных пород, которая отлично поддается дрессировке. Бультерьеры и питбули требуют строгого воспитания, но при правильном подходе становятся преданными компаньонами.

Среди более дружелюбных пород можно выделить корги, миттельшнауцеров и пуделей. Эти собаки легко адаптируются к городским условиям, они дружелюбны и подходят для семей с детьми.

Собаки крупных пород: характер и особенности

К крупным породам относятся собаки, рост которых превышает 60 см, а вес — 30 кг. Такие животные лучше чувствуют себя в квартирах с достаточной площадью или частных домах. Им необходимы не только большие помещения, но и регулярные физические нагрузки.

Собаки породы акита-ину очень независимы и ревнивы, это следует учитывать, если в семье уже есть питомец. Американские бульдоги отличаются преданностью, но склонны к набору веса. Бельгийские овчарки и доберманы станут отличными охранниками, однако придется уделить внимание их воспитанию и дрессуре.

Золотистые ретриверы — один из лучших вариантов для семей с детьми. Эти собаки дружелюбны, легко обучаемы, они прекрасно адаптируются к городской жизни. Немецкие овчарки отличаются преданностью и умом, но нуждаются в регулярных тренировках. Чау-чау и шарпеи, несмотря на милый внешний вид, нуждаются в качественной дрессировке и внимательном уходе.

При выборе собаки для квартиры важно учитывать не только внешность и характер, но и условия содержания. Крупным породам требуется больше пространства и физической активности, тогда как миниатюрные питомцы легче адаптируются к жизни в ограниченных условиях. Независимо от породы любая собака требует заботы, любви и ответственного подхода к воспитанию и уходу.

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