Врач назвал возможные симптомы «попкорновой болезни»

Врач-нарколог Василий Шуров назвал резкую одышку, слабость и озноб возможными симптомами «попкорновой болезни» вейперов EVALI.

В беседе с aif.ru в четверг, 20 марта, специалист отметил, что у человека с этим заболеванием могут возникать тошнота, боли в животе, головные боли, а также учащенное сердцебиение.

Проявляется EVALI в виде воспалений, рубцов и сужений бронхиол. Как отмечает Шуров, своевременному лечению болезнь поддается, но у пациента в будущем может возникнуть дыхательная недостаточность, эмфизема легких или бронхоэктатическая болезнь.

Накануне Шуров отмечал, что больше всего новой болезни вейперов EVALI подвержены молодые люди в возрасте до 20 лет. По его словам, вейпинг является увлечением молодых и легкие у них более незрелые.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай вейповой болезни EVALI зафиксировали в Томске. Болезнь выявили у одного из подростков. Еще одному диагностировали «токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему», отмечает 360.ru.

Роспотребнадзор держит на контроле точки торговли никотинсодержащей продукции, отслеживая возможный контрафакт, пишет ИА Регнум.

Впервые болезнь диагностировали в США в 2019 году. На сегодняшний день медицина не имеет эффективного лечения для этой формы бронхиолита. Выявить недуг возможно при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна, откуда и пошло неофициальное название.