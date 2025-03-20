Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов поставил на контроль строительство нового здания штаба Каспийской флотилии
Происшествия
Порядка 30 домов повреждены в Энгельсе в результате атаки БПЛА
Спорт
Фетисов назвал идею игры сборных КХЛ и НХЛ продуманным шагом Путина
Мир
Трамп указал на необходимость поддерживать отношения с РФ
Общество
МИЦ «Известия» и телеканал Al Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
Шошоакэ назвала причиной своего недопуска к выборам президента Румынии поддержку Путина
Армия
ВС РФ нанесли удар по воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ
Общество
Жителя Бердянска приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену
Общество
Четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» продлили арест на два месяца
Авто
В России спрогнозировали падение продаж новых автомобилей
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» в 2025 году пройдет 28 июня
Мир
Путин поддержал усилия руководства Сирии по скорейшей стабилизации обстановки в стране
Общество
Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%
Мир
Еврокомиссия перевела Украине очередной транш помощи в размере €1 млрд
Мир
В Роспотребнадзоре исключили распространение лихорадки Оропуш в России
Общество
В СК РФ зафиксировали доказательства атаки дронов ВСУ по жилью в Курской области
Армия
ВСУ потеряли на белгородском направлении четыре танка и 19 бронемашин

Псковские кладбища пройдут обработку от клещей

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Кладбища в Пскове обработают против клещей. На эти цели из городского бюджета будет выделено более 1,1 млн рублей. Об этом говорится в материалах, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Акарицидную обработку проведут в ближайшие три дня после поступления заявки. Планируется использовать химические и биологические средства, которые разрешено применять на территории РФ, отмечает Псковская лента новостей.

Подрядчик обязан провести фото- и видеофиксацию после окончания обработки. Проконтролировать качество работ необходимо через 3–5 дней при погоде, благоприятной для активности клещей. Контроль придется повторить через 15 календарных дней.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что сезон активности клещей начался в Приморском крае. Роспотребнадзор уведомил о первых случаях укусов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025