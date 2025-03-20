Псковские кладбища пройдут обработку от клещей

Кладбища в Пскове обработают против клещей. На эти цели из городского бюджета будет выделено более 1,1 млн рублей. Об этом говорится в материалах, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Акарицидную обработку проведут в ближайшие три дня после поступления заявки. Планируется использовать химические и биологические средства, которые разрешено применять на территории РФ, отмечает Псковская лента новостей.

Подрядчик обязан провести фото- и видеофиксацию после окончания обработки. Проконтролировать качество работ необходимо через 3–5 дней при погоде, благоприятной для активности клещей. Контроль придется повторить через 15 календарных дней.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что сезон активности клещей начался в Приморском крае. Роспотребнадзор уведомил о первых случаях укусов.