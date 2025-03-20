МИД Канады осудил Китай за казнь четырех канадцев за преступления с наркотиками

МИД Канады решительно осудил Китай за казнь четырех канадцев за преступления, связанные с наркотиками. Об этом 20 марта сообщил CBC News со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По ее словам, у всех казненных было двойное гражданство и они столкнулись с «обвинениями, связанными с преступной деятельностью, которая, по данным Китая, связана с наркотиками».

Жоли уточнила, что Оттава продолжит поддерживать контакты с Пекином и попросит снисхождения к другим канадцам, которые столкнулись с аналогичной ситуацией. Глава МИДа подчеркнула, что она лично изучила дела казненных граждан вместе с бывшим премьер-министром страны Джастином Трюдо.

Подробности дел Жоли не привела, поскольку семьи погибших попросили соблюдать конфиденциальность.

Газета The New York Times 10 марта сообщила, что в американском штате Луизиана провели смертную казнь осужденного впервые с 2010 года. Отмечалось, что наказанию подвергся 46-летний Джесси Хоффман, обвиняемый в изнасиловании и убийстве в 1996 году. Согласно материалу издания, приговор исполнили посредством казни азотом.